Bruno Lage: "Fomos a melhor equipa"

Bruno Lage, treinador do Benfica, ficou satisfeito com a exibição e com a qualificação dos encarnados para os oitavos de final da Liga Europa.

Pela primeira vez com Bruno Lage ao comando da equipa, o Benfica não marcou golos. No entanto, o técnico das águias faz um balanço positivo da exibição dos encarnados.

"O que definimos enquanto estratégia resultou, especialmente na primeira parte. Fomos a melhor equipa, controlámos o adversário, deixamos jogar como queríamos e recuperámos várias bolas, em que podíamos ter feito o golo", afirmou Bruno Lage.

"Na segunda parte tivemos uma entrada muito forte e a partir dos 70 minutos senti que a equipa estava confortável e manteve-se sólida. Em termos defensivos estivemos muito bem e em termos ofensivos há coisas em que temos que melhorar", acrescentou.

Sobre o lance do golo invalidado ao Galatasaray, aos 85 minutos, por suposta posição irregular de Diagne, que foi bastante contestado pelos turcos, o treinador do Benfica foi claro.

"Não comento arbitragens. O Galatasaray criou uma oportunidade real nos 90 minutos e nós criámos várias. Estou satisfeito com o que a equipa fez", disse, revelando que não tem preferência quanto ao adversário nos oitavos de final.