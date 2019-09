Bruno Lage: "Foram dez minutos de sacrifício" após expulsão de Taarabt

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:04 Facebook

No rescaldo da vitória do Benfica frente ao Vitória de Setúbal, no Estádio da Luz, Bruno Lage afirmou que o triunfo dos encarnados foi "justo" e que, após a expulsão de Taarabt, a equipa passou por dificuldades.

"Foi uma vitória justa, controlámos sempre o jogo. O Vitória de Setúbal entrou como estávamos à espera, com um bloco baixo, muita gente a controlar o espaço entrelinhas e a largura, e a tentar sair em transição com os alas e com o avançado. A equipa entrou bem no jogo, colámos o Vitória de Setúbal à área e fomos criando algumas oportunidades, embora nem sempre com o critério certo", começou por dizer Bruno Lage.

Ao minuto 80, Taarabt viu o cartão vermelho após uma entrada sobre Zequinha e deixou o Benfica reduzido a dez. Um percalço que, segundo o técnico, mexeu com a equipa.

"Quando chegámos ao golo, a ter o jogo controlado, aconteceu a expulsão de Taarabt. Foi dez minutos de equipa, de sacrifício, de entrega. O apoio dos nossos adeptos valeu-nos imenso para não permitirmos oportunidades ao Vitória. Estamos satisfeitos com os três pontos e terminámos agora um bloco difícil. Temos ainda um jogo da Liga dos Campeões. Depois teremos tempo para treinar, recuperar toda a gente para o nosso jogo ser mais consistente e efetivo", concluiu.

