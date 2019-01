Bruno Lage irritado com jornalista: "Tire lá isso do ouvido"

JN Hoje às 22:07 Facebook

No final do encontro com o Boavista, Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa, mas não gostou de uma pergunta feita por um jornalista.

"Foi uma boa exibição mas, o mais importante, o que acabei de dizer aos jogadores: mantermos o equilíbrio. Ficámos tristes por perder o último jogo, mas não temos de ficar eufóricos por vencer desta maneira. Independentemente de ganhar ou perder, é continuar a evoluir. Temos de perceber o que estamos a fazer bem e menos bem, muito focados na nossa tarefa, jogo a jogo", começou por dizer o técnico, mostrando depois insatisfação por uma questão colocada por um jornalista de uma televisão nacional.

"João Félix e Seferovic num bom momento, se Jonas recuperar a tempo, tem lugar no dérbi? ", perguntaram ao técnico, que foi categórico.

"Próxima pergunta. [pausa de alguns segundos] Vou dar-lhe uma oportunidade de fazer uma pergunta sua. Tire lá isso do ouvido. Uma pergunta sua. É essa? Próxima pergunta. Conto com todos os jogadores", atirou