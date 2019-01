Bruno Lage: "Não é em três jogos que muda alguma coisa"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:38 Facebook

No final do encontro com o Vitória de Guimarães, que carimbou a passagem dos encarnados às meias-finais da Taça de Portugal, Bruno Lage afirmou estar "satisfeito" com a exibição e garantiu não serem três jogos que mudam o momento do Benfica.

"É mais uma vitória que nos leva a continuar na competição. Estou satisfeito pelo resultado e pela exibição, nos primeiros minutos, com mérito chegámos à vantagem. Depois o jogo foi sendo repartido, depois há um momento que não conseguimos controlar com bola, controlámos sem bola. Penso que chegámos ao fim com um resultado justo", começou por dizer o técnico, salientando não haver qualquer mudança no Benfica.

"O Benfica tem uma história enorme, não é em três jogos que muda alguma coisa. Também tem uma história com o Rui Vitória nos últimos três anos e meio. O Benfica é grande, o treinador não muda nada. Senti uma grande tranquilidade em tentarem mudar o rumo, o que não estava a acontecer. É o que sinto no dia a dia, os jogadores disponíveis para evoluir e trabalhar num sistema que é novo", concluiu.