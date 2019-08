Bruno Lage: "Ninguém perde nada à terceira jornada"

Luís Antunes Hoje às 15:03 Facebook

Bruno Lage recusou, na tarde desta sexta feira, no Seixal, atribuir qualquer carácter decisivo ou mesmo de influência do resultado do clássico de amanhã na luta pelo título. "Ninguém perde nada à terceira jornada. E um bom exemplo é que o fizemos no ano passado".

"Quando cá cheguei estávamos a sete pontos e dizia-se que tínhamos perdido o campeonato e com o treinador da equipa B ainda pior. Independentemente da distância pontual a seguir ao jogo nada fica decidido à terceira jornada", sublinhou o técnico do Benfica durante o lançamento do clássico com os azuis e brancos, sábado (19 horas), na Luz.

O responsável assume desejar presenciar a um espetáculo à semelhança dos dois clássicos "excecionais" da época passada e elogiou a "qualidade" dos azuis e brancos. "Neste quatro jogos, têm revelado coisas muito boas e menos boas como nós. Vejo equipa forte, determinada com enorme organização coletiva, assim como com valores individuais muito fortes", sustentou.

Por outro lado, o técnico não levantou o véu sobre a possibilidade de fazer descansar um dos dois avançados - Seferovic ou Raul de Tomás - com apenas um golo na Liga, em detrimento de Chiquinho. "Não tem qualquer problema. Foi a primeira coisa que lhes disse. Quando deixarem de correr é que não têm hipóteses", referiu o treinador, admitindo no entanto que os "todos os avançados são importantes mesmo saindo do banco".