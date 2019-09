Bruno Lage: "O Benfica voltou a jogar como me deixa realizado"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica regressou este domingo às vitórias na Liga, depois da derrota frente ao F. C. Porto, em jogo contra o Braga na Pedreira. Bruno Lage deixou elogios à exibição da equipa e a Taarabt, considerado o homem do jogo.

"Não foi uma semana difícil. Foi uma semana de muito trabalho e aquilo que pedi aos jogadores foi que mostrassem em campo a forma como treinam e foi isso que aconteceu. Foi uma boa exibição. Na primeira parte tivemos várias oportunidades, podia ter sido com mais dois ou três golos, mas sim, foi uma entrada forte. Sabíamos que o adversário tinha jogado recentemente e que tínhamos de manter um ritmo alto no jogo. Acaba por ser um resultado justo, mas o mais importante é que voltamos a jogar como treinamos e a jogar como me deixa realizado", começou por dizer Bruno Lage, deixando elogios a Taarabt, a grande surpresa no onze encarnado para o jogo deste domingo.

"Temos de jogar em função daquilo que são as características dos jogadores. Dá-nos mais equilíbrio, dá-nos critério, dá-nos qualidade na decisão e na qualidade de passe. Fico muito feliz por ele porque tem feito por isso e a oportunidade que o Benfica lhe deu, ele tem correspondido no treino e no jogo", concluiu.