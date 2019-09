Bruno Lage: "O empate seria o resultado mais justo"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:50 Facebook

Após a derrota com o Leipzig, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Bruno Lage, que não esteve no banco devido a castigo, considerou o desaire injusto e explicou as mudanças no onze dos encarnados.

"Foi um jogo equilibrado, principalmente na primeira parte. Faltou-nos essencialmente marcar nas oportunidades que tivemos. Tivemos uma oportunidade do Pizzi, a seguir eles fazem o golo. Tivemos a do Cervi e não conseguimos empatar... O empate seria o resultado mais justo em função do que criámos", começou por dizer Bruno Lage.

O técnico do Benfica surpreendeu nas escolhas do onze - Jota, Cervi e Tomás Tavares alinharam de início - mas garantiu que as novidades da equipa encarnada foram "estratégia".

"As novidades foram pensadas em função da nossa estratégia e também do adversário. O objetivo na primeira parte era uma pressão maior à esquerda, aproveitando Cervi, Taarabt e Grimaldo à esquerda, mais cautelosos à direita. Correu muito bem na primeira parte. Na segunda houve uma mudança, respondemos às intenções do adversário, respondemos com a entrada do David Tavares. Depois do golo tivemos que voltar a mudar para criar situações de finalização", explicou.

"Está de parabéns o adversário, temos agora de olhar para o que de bom fizemos e menos bom e prosseguir", acrescentou, salientando a preocupação por não ter conseguido somar pontos. "É um grupo muito competitivo, preocupa-me não ter conquistado pontos. O nosso objetivo é fazer uma campanha à altura da história do Benfica", concluiu.

O Benfica perdeu (2-1), esta terça-feira, frente ao Leipzig no Estádio da Luz na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Timo Werner (2) e Seferovic foram os autores dos golos.