Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a exibição do Benfica frente ao Sporting e considerou a vitória justa.

"Penso que é uma vitória justa. Fomos a melhor equipa no jogo, principalmente nos primeiros 45 minutos. Reflete o nosso trabalho, a nossa evolução. Foram 45 minutos do que queremos para o jogo. Estamos satisfeitos com o jogo e com esses 45 minutos. É o mostrar a nossa evolução. Os adeptos precisam da equipa assim e a equipa precisa de adeptos a apoiar", começou por analisar o treinador do Benfica, destacando a boa exibição.

"É prova do trabalho diário. É como disse na antevisão: batemos à porta. Quem é? Na quarta-feira temos de responder da mesma maneira. É dessa pressão que gosto em cima de mim. Tivemos uma entrada muito boa no jogo. De registar algo sobre o treino: a transição defensiva é muito forte. Estamos a crescer nesse momento. Demos pouco espaço ao Sporting e quando tivemos a bola tentámos explorar o espaço que adversário nos dá. A equipa foi crescendo, tendo mais bola e ficámos mais confortáveis no jogo", concluiu Bruno Lage.