Bruno Lage: "O ponto forte de João Félix é a movimentação"

Bruno Lage teceu grandes elogios a João Félix em entrevista concedida à revista "France Football", no âmbito de um trabalho sobre o novo craque do Atlético Madrid.

O treinador do Benfica fala da relação especial que o jovem tem com a bola, destaca a versatilidade do avançado e aponta como ponto forte a movimentação. Para Lage, João Félix tem tudo para vir a integrar o círculo restrito de que fazem parte jogadores como Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto e Eusébio.

"João Félix é o tipo de jogador capaz de atuar em qualquer posição. Tem uma relação especial com a bola, diria mesmo inata. Ele adora-a e sabe domestica-la sem medo. Por vezes, é algo descuidado. Quando o vejo jogar, parece um miúdo que está a brincar com os amigos no jardim. Tem um lado insolente, é pura felicidade", afirmou Bruno Lage, confessando que ficou com a ideia de que se tratava de um jogador especial desde que voltou ao Benfica, no verão de 2018.

"Integrei-o na equipa titular quando assumi o comando da equipa em janeiro. Cheguei ao clube no verão, vindo de Inglaterra. Não o conhecia, mas fiquei logo com a sensação de que era especial. Adaptei o sistema de jogo para que ele pudesse ser titular. E rapidamente se tornou indispensável. Quando comecei a trabalhar com ele houve uma coisa que me chamou logo a atenção: ele não se preocupa com o que os outros pensam. Ele continua frio com 60 mil pessoas a vê-lo jogar", salientou, acrescentando: "Ele nunca tem medo. Parece que evolui noutra esfera".

Questionado sobre a posição em que o avançado rende mais, o treinador defendeu que "mais do que a posição em que joga, o importante é o dinamismo que dá à equipa. Ele pode jogar como ponta de lança, como segundo avançado, aproveitando os espaços nas costas dos defesas. Tem um bom remate, mas o seu ponto forte é a movimentação".

Lage recusou fazer comparações com outros jogadores, mas acredita que João Félix "vai tornar-se num dos melhores jogadores de sempre de Portugal. Temos, ou já tivemos, Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto, Eusébio. Creio que ele tem capacidade para vir a integrar esse círculo restrito".

O treinador abordou ainda a mudança para o Atlético de Madrid. "Não sei se é a melhor equipa para ele, mas temos de esperar. Ele ainda tem provar muita coisa. Quando vejo o que dizem os grandes jogadores, reparo que falam sempre em continuar a trabalhar para melhorar. Ele deve seguir esta via. Sempre teve uma boa atitude. Além disso, tem um enorme potencial e muita ambição", concluiu Bruno Lage.