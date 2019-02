Bruno Lage: "O que é que se pode dizer? Fizemos um bom jogo"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 20:40 Facebook

Bruno Lage considerou que a vitória deste domingo frente ao Nacional foi uma "bonita homenagem a Chalana" e deixou uma mensagem à equipa madeirense.

"O que é que se pode dizer? Fizemos um bom jogo, na sequência do que temos vindo a fazer. A equipa esteve presente e quis jogar bem. O que me deixa satisfeito é a continuidade. Uma palavra para os meus jogadores, que trabalham com motivação máxima e ao treinador e jogadores do Nacional. São coisas que acontecem, já estive do outro lado. Têm consciência de que têm mais valor do que aquele que se viu aqui hoje. Há que levantar a cabeça. Hoje estava a ver um pouco do Manchester City, a vencer daquela maneira [6-0 ao Chelsea]... As coisas acontecem de uma maneira que faz com isto seja raro", começou por dizer o treinador do Benfica, considerando o jogo deste domingo uma homenagem a Chalana.

"O Benfica são as pessoas, foi assim que fui educado. Os astros alinharam-se, no dia 10, com uma homenagem ao Chalana, o público a puxar pela equipa... Reduzir a desvantagem [para o F. C. Porto] é muito bom para nós, estamos a um ponto, mas há que valorizar a nossa exibição. É isso que nos leva a ser mais equipa", assinalou o treinador das águias.