Bruno Lage: "O que lhes pedi foi para reconquistarem este público"

Bruno Lage, que este domingo se estreou no comando técnico do Benfica, considerou o encontro frente ao Rio Ave "um bom jogo" e revela o que pediu aos jogadores das águias.

"Foi um bom jogo, nos primeiros 20 minutos a tentarmos entrar na partida. O Rio Ave aproveitou muito bem esse nosso desencontro e chegou à vantagem. Mas penso que estivemos sempre confiantes, tranquilos, reorganizámo-nos, reerguemo-nos e a capacidade de superação destes atletas foi magnífica. Os três pontos e a exibição a partir desses 20 minutos devem-se a eles", começou por dizer, explicando a titularidade de Seferovic e João Félix.

"Algo em que pensei quando assumi o cargo foi tentar aproveitar o facto de termos vários pontas-de-lança e alterar o sistema. Mas isto vale o que vale. Se fosse sempre assim, todas as equipas jogavam em 4x4x2. Foi apenas uma opção. Já se tinha jogado em 4x4x2, conquistou-se muita coisa em 4x3x3, estes jogadores têm essa capacidade", disse Bruno Lage, desvalorizando os aplausos dos adeptos no fim do encontro.

"Isso não é o mais importante. Importante é olhar para os jogadores. Os treinadores são aplaudidos, às vezes não são, o mais importante foi o trabalho dos jogadores. Claro que é um marco na minha carreira, a estreia na primeira Liga, na Luz, com uma vitória e uma exibição convincente, mas o mais importante, repito, foi o trabalho que os jogadores fizeram. O que lhes pedi foi para reconquistarem este público, mostrarem os jogadores que são, os homens que são, pensar apenas no Rio Ave e depois logo se vê", concluiu.