Bruno Lage: "Os jogadores estão a fazer de mim treinador"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:10

Após a vitória do Benfica frente ao F. C. Porto no Estádio do Dragão, Bruno Lage considerou que "ganhou a melhor equipa" e deixou um agradecimento aos jogadores.

"Quero agradecer aos meus jogadores pela atitude mostrada no treino, em querer formar esta equipa que hoje se viu. Agradecer-lhes, porque de alguma forma estão a fazer de mim treinador. Tenho dito que o mérito é deles e esta caminhada de dois meses só tem sido realizada pelo trabalho que eles colocam em campo"; começou por dizer, considerando que ganhou a melhor equipa.

"Fizemos uma primeira parte muito boa, com enorme qualidade. Mantivemos o equilíbrio com o golo sofrido. Fomos à procura do nosso resultado e penso que, até ao 2-1, fomos a melhor equipa. Depois o jogo começou a ser equilibrado. O F. C. Porto começa a responder, faz alterações determinantes para tentar dar a volta ao resultado e nós, apesar da expulsão, fechámos o jogo de uma forma brilhante. Resultado justo, porque venceu a melhor equipa. O F. C. Porto entrou muito bem. Tentámos controlar isso e, aos poucos, sentimos que o jogo veio-nos parar à mão. Quando estávamos por cima do jogo, sofremos o golo. Emocionalmente, estivemos tranquilos", considerou.