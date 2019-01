Bruno Lage: "Podíamos ter vencido o jogo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:49 Facebook

Após a derrota frente ao F. C. Porto, Bruno Lage salientou que foram os golos a fazer a diferença e que o Benfica teve oportunidades para sair de Braga com outro resultado.

"Marcar os golos fez a diferença. Faz a diferença quem marca golos e foi isso que aconteceu. O F. C. Porto marcou três golos e contaram, nós marcámos mais golos e não contaram. Tivemos várias oportunidades em que podíamos ter construído outro resultado. A primeira parte foi equilibrada: o resultado certo seria o 2-2. A segunda parte foi muito melhor da nossa parte. Controlámos na totalidade até ao momento em que arriscámos com dois avançados. Nos últimos 10/15 minutos era tentar chegar o empate, não conseguimos e o F. C. Porto, numa transição, fez o 3-1 e matou o jogo. Saio com a convicção de que podíamos ter vencido", começou por dizer o treinador do Benfica. Sobre o golo anulado, Bruno Lage foi categórico.

"Não costumo falar de arbitragens, nem o vou fazer. É importante refletir a credibilidade do produto. Treinamos para jogar melhor. Quando acontecem coisas que, com ajuda das imagens são simples de ver se é ou não é, e depois assobia-se para o lado e não se verifica aquilo que é... Isto não torna o jogo credível e as pessoas vão-se afastando do futebol. Vamos no segundo ano de VAR e se não tornarmos estas questões mais credíveis, as pessoas vão-se afastando do futebol. E depois vamos ter problema sério", concluiu.