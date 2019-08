Bruno Lage: "Preparámo-nos para dar a melhor resposta e vencer"

Hoje às 15:36 Facebook

O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogiou esta sexta-feira a "enorme qualidade" do Belenenses SAD, adversário contra o qual pretende "dar a melhor resposta", sábado, numa partida agendada para as 19 horas, no Estádio Nacional, em Oeiras, a contar para a segunda jornada da Liga.

"Para conhecer o Belenenses basta ver o primeiro jogo deste campeonato: Portimonense-Belenenses. A riqueza tática desse jogo, quer de um lado e do outro, evidencia a enorme qualidade do Belenenses a defender e a atacar. Preparámo-nos para dar a melhor resposta e vencer. Foi um jogo que terminou 0-0, mas com uma grande riqueza tática", avançou o técnico das águias na antevisão ao jogo.

Bruno Lage desvalorizou, repetidamente, a proximidade do clássico com o F. C. Porto, já na terceira ronda, e confessou não se lembrar de ver algum treinador dizer que o pensamento não estava no adversário seguinte.

"Tem sido a nossa postura: sair de um jogo e entrar apenas no jogo seguinte. Não tenho memória de um treinador que vos tenha dito que estava a pensar em outro jogo. Queremos estar no confronto: uma ideia em confronto com outra e jogadores em confronto com outros. É o que nos motiva", assegurou.

Não nos podemos esquecer do percurso do F. C. Porto na Liga dos Campeões nos últimos 20 anos

As diferenças no arranque entre Benfica e F. C. Porto, bem como a eliminação dos dragões da Liga dos Campeões e a consequente subida das águias ao pote 2, também foi abordada pelo treinador benfiquista, que lamentou a eliminação do rival, lembrando a importância que teve na pontuação para o ranking da UEFA.

"Na Liga dos Campeões não há jogos fáceis, para fazermos uma campanha à altura da dimensão do Benfica temos de estar preparados para todos os adversários. E temos de olhar para o panorama do futebol português e são menos pontos. Não nos podemos esquecer do percurso do F. C. Porto na Liga dos Campeões nos últimos 20 anos. Foi a equipa que mais pontos conquistou para que Portugal consiga ter de forma direta o campeão na fase de grupos", frisou, acrescentando: "Passa por nós ter a responsabilidade de fazer mais pontos e ter mais equipas na Liga dos Campeões, porque senão o que vai acontecer é estarmos a olhar para determinados jogadores e eles preferirem sempre um terceiro, quarto ou quinto classificado da liga Inglesa, espanhola, francesa ou italiana".

O técnico do Benfica manifestou ainda satisfação pelas renovações de contrato de Adel Taraabt e Tomás Tavares, "pelo reconhecimento do trabalho de um coletivo" e dos próprios atletas individualmente.

Bruno Lage rejeitou que o central argentino Conti esteja de saída do clube, anotando que "não está no mercado, está apenas lesionado". "Com tanta lata furada que anda por aí, foram dar uma medalha de lata a um miúdo extraordinário, que saiu do seu país e que teve a infelicidade de se voltar a lesionar. Apenas não está a jogar porque tem dois jogadores extraordinários, também jovens, à sua frente", salientou o treinador das águias, recusando-se a dizer se o avançado venezuelano Cádiz vai continuar ou não no plantel benfiquista.

Medalha da Cidade

O técnico falou, ainda, da Medalha da Cidade de Setúbal, na categoria de desporto, com que será agraciado no próximo dia 15 de setembro, nos Paços do Concelho, distinção que também será entregue ao adjunto Alexandre Silva. "É uma honra enorme, mas quando se está num lugar como este e se conseguem objetivos como foram alcançados o ano passado, com o título, acaba por ser normal sermos reconhecidos pelo nosso trabalho. É uma honra enorme", afirmou, completando: "Fico contente também porque, tal como eu que estive vários anos a fazer algo pela cidade de Setúbal, vão ser reconhecidas pessoas que não ocupam um lugar tão importante, mas que têm o mesmo mérito".

Bruno Lage aproveitou a ocasião para enaltecer o pai, Fernando Lage. "Eventualmente lembro o que foi, porque ele agora já está reformado, o trabalho do meu pai. Mais em termos de cidade: aquilo que ele foi e aquilo que ele fez enquanto jogador, enquanto treinador, enquanto diretor de alguns clubes. Foram muitos mais anos do que eu a contribuir para que a cidade de Setúbal seja um melhor local para todos nós. Portanto, é um enorme orgulho em ser de Setúbal, mas acho gostava de partilhar este mérito por aquelas pessoas, como o meu pai, que trabalham durante muitos anos na sombra e que, por isto ou por aquilo, não lhe é reconhecido este mérito", salientou.