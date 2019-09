Hoje às 19:22 Facebook

Em relação ao jogo com o RB Leipzig, para a Champions, o treinador do Benfica promoveu três alterações no onze.

O Benfica vai defrontar o Moreirense, este sábado (20.30 horas), com a equipa habitual. Tomás Tavares, Jota e Cervi saem do onze, e entram André Almeida, Rafa e Seferovic, que foram suplentes a meio da semana, frente ao RB Leipzig, para a Liga dos Campeões.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Fejsa, Taarabt, Pizzi e Rafa; Raul de Tomás e Seferovic