Bruno Lage: "Queremos concretizar o que fizemos no primeiro jogo"

JN Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Lage garante que o Benfica não dorme à sombra da vitória por 4-2 sobre o Eintracht Frankfurt, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, pelo que garante que os encarnados terão que fazer na Alemanha um jogo semelhante ao que realizaram na Luz, há uma semana.

"Não podemos esconder que estamos em vantagem e temos consciência disso. Quando chegamos a esta altura da competição temos de perceber que tudo pode acontecer. O nosso objetivo é concretizar o que fizemos no primeiro jogo. Temos de fazer um jogo à imagem do primeiro. Isso é fundamental", afirmou o treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira, na Alemanha.

O Benfica atravessa um bom momento, mas Bruno Lage rejeita que tenha feito algum tipo de milagre na equipa para conseguir a melhoria de resultados.

"Não faço milagres, olho para o desempenho que os jogadores têm no treino. Não quero ficar com esse rótulo. Temos 24 jogadores, quando jogam 11. Por exemplo, o rapaz que estava aqui ao meu lado (Gedson Fernandes) foi titular durante cinco, seis meses e agora tem jogado menos. Temos de ver as coisas de forma equilibrada. O Samaris começou a jogar, o Félix também, assim como o Ferro e o Tino (Florentino). Mas para estes quatro entrarem, há outros jogadores que tiveram que sair. Olho para os jogadores de forma igual e escolher o melhor onze. Jogar na primeira equipa do Benfica é fácil: treinar a mil e ter rendimento no jogo".