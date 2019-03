Bruno Lage: "Queremos fazer um bom jogo e levar a eliminatória para a Luz"

Hoje às 19:24 Facebook

Bruno Lage, técnico do Benfica, assumiu, na tarde desta quarta-feira, em Zagreb, desejar resolver a eliminatória diante do Dínamo, só no jogo da segunda mão, em Lisboa. Técnico rejeita qualquer mudança de "Chip".

"Ambicionamos e queremos fazer um bom jogo e levar a eliminatória para a Luz", destacou o técnico dos encarnados, durante a antevisão do embate com o Dínamo de Zagreb, esta quinta-feira, (17.55 horas) na capital croata.

Depois do triunfo no clássico e assunção da liderança na Liga, o responsável não assume qualquer mudança de "Chip" da equipa para o compromisso internacional. "O "Chip" não muda pois a nossa forma de olhar para o trabalho, focados no treino e jogo, também não. Devemos continuar a fazer o nosso caminho. Estamos em três competições e focado nas tarefas. Se treinarmos bem teremos a oportunidade de jogar melhor", acentuou.

Bruno Lage assume que haverá "mudanças de nomes" no onze no embate referente aos oitavos de final da Liga Europa, mas não de "objetivo".

Além dos lesionados, Jardel, Conti, Ebuehi, Salvio e Fejsa, o responsável deixou ainda André Almeida, Pizzi e Jonas, em Lisboa. O extremo Nuno Santos é a principal novidade nos eleitos, mas o técnico não adiantou qualquer esboço do puzzle.