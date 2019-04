Bruno Lage: "Quero ganhar e ir para casa ver o canal Panda"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:26, atualizado às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao encontro de quinta-feira frente ao Eintracht Frankfurt, no Estádio da Luz, a contar para a Liga Europa, Bruno Lage afirmou que o mais importante é "jogar bem e vencer", ainda que a prioridade seja o campeonato.

"Queremos jogar bem e vencer. É com esse objetivo que partimos para cada jogo, neste tipo de competições, numa situação a eliminar. Temos um jogo importante no domingo [para a Liga], mas a ambição passa sempre por vencer e fazer um bom jogo", começou por dizer o treinador do Benfica.

Quando questionado sobre a boa época de Jovic, jogador encarnado cedido ao Eintracht Frankfurt, Bruno Lage disse estar satisfeito com... Seferovic.

"Quando chegamos a este patamar não existem maus jogadores. Existem fases de adaptação e quando os jogadores são muito jovens temos de ter esse cuidado, mesmo com os da nossa academia. Para um estrangeiro é sempre difícil, muda de contexto, temos de dar esse tempo. Há várias formas de jogar, vários modelos de jogo, sistemas, um ou outro tem maior capacidade de se adaptar em função disso. E depois é o tempo de realizar o trabalho de forma tranquila e ter sucesso. Um foi para um lado, houve uma troca, estamos com o Seferovic, que nos dá garantias, estou plenamente satisfeito com os avançados que temos em casa", salientou, enumerando as mudanças desde que assumiu o comando técnico da equipa principal do Benfica.

"Pode parecer difícil de explicar, mas a única coisa que mudou é fazer conferências com duas ou três pessoas e agora ter uma sala cheia. Nós preparamos a equipa da melhor forma. Sinto-me Completamente realizado. Foi um passo muito importante na minha carreira subir à equipa A. Há 20 anos, se me perguntassem se estaria neste lugar a disputar uma eliminatória da Liga Europa, dizia que era impossível. Mas aqui estou. O que eu quero é ganhar e ir para casa ter com a minha família ver o canal Panda", concluiu Bruno Lage.

Esta quarta-feira, Salvio já treinou sem limitações mas acabou por não ser convocado para o encontro no Estádio da Luz.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Mile Svilar e Odysseas;

Defesas: Jardel, Yuri Ribeiro, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Corchia;

Médios: Zivkovic, Fejsa, Samaris, Florentino, Pizzi, Gedson Fernandes, Rafa e Cervi;

Avançados: Seferovic, João Félix e Jota.