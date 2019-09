Bruno Lage: "Receei que este jogo fosse semelhante ao do Tondela"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:13 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Gil Vicente, Bruno Lage considerou o triunfo "importante" e salientou que faltou "paciência" à equipa.

"Foi uma vitória muito importante. Entrámos bem no jogo até à situação do Pizzi. Achei que ele ia fazer golo, mas houve a grande penalidade. O Pizzi falhou, mas a equipa manteve-se paciente. Tínhamos de ter muita paciência para circular, procurar dar largura ao nosso jogo para atrair o Gil e depois procurar superioridade do lado oposto. Nem sempre tivemos a paciência necessária. A nossa equipa é isto: procura e quer criar oportunidades de golo, mas tem de crescer na gestão do jogo quer a ganhar, quer contra equipas mais compactas", começou por dizer o técnico, vincando que os encontros após a paragem para as seleções costumam ser mais complicados.

"Podíamos ter circulado mais rápido. O exemplo do que pretendíamos foi a jogada do segundo golo. Entrámos bem na segunda parte e chegámos ao golo que nos deu tranquilidade. Depois, e não deve servir como desculpa, senti que ficámos confortáveis. Paga-se caro o facto de os jogadores estarem nas seleções. Acontece. Gostávamos de ter sido mais consistentes. O meu receio seria que este jogo fosse semelhante ao do Tondela [vitória do Benfica por 1-0], do ano passado, após a paragem internacional, com equipas organizadas que nos retardam o golo", concluiu.

O Benfica venceu este sábado o Gil Vicente por 2-0 no Estádio da Luz, na quinta jornada da Liga. Pizzi falhou uma grande penalidade e a equipa encarnada chegou à vantagem em cima do intervalo graças a um autogolo de Nogueira. Na segunda parte, Pizzi fez o segundo golo das águias na sequência de um canto e Sandro viu um golo ser-lhe anulado.