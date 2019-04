Bruno Lage: "Resultado é muito bom"

Hoje às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Benfica disse que o 4-2 ao Eintracht Frankfurt serve perfeitamente à equipa lisboeta.

"A estratégia que delineámos resultou em pleno e este resultado é muito bom para nós, perante uma grande equipa", afirmou Bruno Lage, após o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, disputado esta quinta-feira à noite, no Estádio da Luz.

"É certo que o adversário jogou 70 minutos com dez, mas marcámos quatro golos. Podíamos ter tido um maior controlo do jogo quando estava 4-1. Ainda assim, este resultado de 4-2 serve-nos perfeitamente, mesmo sabendo que a eliminatória continua em aberto. Temos mais 90 minutos para jogar bem e seguir em frente", referiu o técnico benfiquista, pensando primeiro na próxima jornada do campeonato: "No domingo, cá estaremos para jogar de novo [com o Vitória de Setúbal]".