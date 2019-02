Bruno Lage: " Se não jogarmos na Luz, jogaremos em qualquer sítio"

Hoje às 17:32 Facebook

Bruno Lage, técnico do Benfica, reagiu, na tarde desta quarta-feira, em Istambul, ao castigo de quatro jogos de interdição da Luz. O responsável encarnado assume que as águias estão preparadas para jogar em qualquer lado.

"Queremos muito jogar ali e o ultimo encontro é um bom exemplo disso. Mas se não jogarmos na Luz, jogaremos em qualquer estádio, pois tenho a convicção de que os sócios estão connosco e vão encher todos os estádios do país", garantiu o técnico na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Galatasaray, esta quinta-feira.

Recorde-se que o clube foi punido pelo Conselho Disciplina em virtude de um alegado a apoio às claques, mas já intentou uma providencia cautelar para suspender a decisão.

Sobre o embate desta quinta-feira, inserido na discussão dos dezasseis avos de final da Liga Europa, o treinador acredita que a equipa vai "entrar com enorme confiança e demonstrar a qualidade que tem jogado em Portugal". Antevê uma eliminatória equilibrada, mas assume o natural objetivo de "vencer".

Por outro lado, assumiu as ausências de Pizzi, Grimaldo e Jonas. "Opção, apenas isso. Há que entender que a época é longa e temos de trabalhar de forma empenhada. O plantel dá-nos garantias", sublinhou.