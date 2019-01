Bruno Lage: "Senti no olhar dos jogadores que eu ia ser o líder deles"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:08 Facebook

Na primeira conferência de imprensa depois de ser oficializado como novo treinador do Benfica, Bruno Lage considerou a oportunidade como um "enorme orgulho".

Começou, esta segunda-feira, uma nova era no clube encarnado. O Benfica oficializou Bruno Lage e, na primeira conferência de imprensa como técnico principal das águias, o novo treinador considerou a oportunidade "um orgulho" e salientou que o objetivo é tirar partido do trabalho desenvolvido por Rui Vitória.

"O presidente pediu que se desse continuidade ao trabalho dos últimos anos. Nesta época é isso que vamos tentar fazer. Tirar partido do bom trabalho desenvolvido por Rui Vitória. A equipa até apresenta situações de enorme qualidade. A tarefa tem sido entrar no processo de 4-4-2 e dar continuidade. É fundamental estarmos confortáveis e darmos imagem de entrega, motivação. É muito importante reconquistar o público, tentando jogar com qualidade. Foco é na tarefa, foi isso que o presidente pediu. Deixarmos de pensar no 'Eu' e pensarmos na equipa, em cada jogo e cada treino", começou por dizer, abordando a relação com os jogadores.

"É um enorme orgulho de todo o percurso que fiz nesta casa. Não quero deixar de agradecer ao presidente a aposta feita em mim. É um sinal de aposta na formação, não só de jogadores, mas treinadores que chegam cá acima. Estamos em transição e o trabalho tem sido preparar o 4-4-2 a atacar e a defender e preparar os jogos. Os jogadores não dizem nada, mas eu sinto no olhar dos jogadores. São os tais feelings. Ontem, quando presidente me apresentou, senti no olhar deles que eu ia ser o líder deles", concluiu.