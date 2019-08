Bruno Lage: "Só um grande Benfica é que podia parar o Belenenses"

Hoje às 22:02 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Belenenses, Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e queixou-se do relvado do Estádio do Jamor, salientando que afeta "a qualidade dos jogadores".

"Antes de tudo, queria falar de um assunto e só o vou fazer porque ganhámos. Caso contrário podia soar a desculpa. Esta relva dificulta muito a qualidade dos jogadores, de ambas as equipas. O Belenenses tem uma excelente equipa. É um facto que, na teoria e na prática, temos melhores jogadores do que o Belenenses, mas só uma grande equipa podia parar este Belenenses", começou por dizer Bruno Lage, comentando as exibições de Pizzi e Rafa, autores dos golos dos encarnados.

"Não é olhar só para dois jogadores. Os movimentos deles favorecem movimentos de outros e eles também são favorecidos por movimentos de outros. Não quero realçar ninguém, ambos estão num bom momento de forma, marcaram os dois golos e estamos satisfeitos".

No próximo fim de semana, o Benfica recebe o F. C. Porto mas, questionado sobre o clássico, o treinador do Benfica não considerou o jogo decisivo.

"Não, não, é decisivo, isto é um longo caminho. Voltando ao Belenenses, só um grande Benfica é que podia parar esta equipa", concluiu.