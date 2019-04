Bruno Lage: "Têm feito de mim treinador"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:22 Facebook

No final do encontro com o Braga, que os encarnados venceram por 4-1, Bruno Lage considerou que a vantagem do Benfica no campeonato não dá qualquer conforto.

O Benfica venceu (4-1) este domingo o Braga na Pedreira e assumiu a liderança isolada da liga. Os encarnados chegaram a estar em desvantagem, graças um golo de Wilson Eduardo ainda na primeira parte, mas Bruno Lage, treinador do Benfica, considerou que as águias reagiu bem ao golo sofrido.

"Depois de duas ou três saídas do nosso adversário, eles marcaram o golo mas tivemos uma boa reação. Defrontámos uma equipa com uma enorme qualidade, com dinâmica difícil de bater, mas na 2.ª parte, tivemos uma reação de equipa grande, que é o que somos. Ao intervalo mudámos algumas coisas, tivemos de ter circulação de um corredor ao outro para encontrar espaços perto da baliza, e foi aí que esteve a diferença", começou por dizer o técnico do Benfica.

Líder isolado da Liga, com dois pontos de vantagem em relação ao F. C. Porto, Bruno Lage desvalorizou a vantagem na tabela, recordando situações em que o Benfica perdeu pontos.

"Conforto? Não. Vejam o que nos aconteceu com o Belenense, com o F. C. Porto com o Rio Ave. Ambas as equipas estavam a vencer por dois golos e deixaram-se empatar. Temos vindo a fazer uma caminhada muito sólida e temos de continuar, de final em final, para conseguir os três pontos. Com o Portimonense é uma nova final. Aquilo que disse há uns meses, reafirmo: só e possível tendo este grupo motivado para fazer o que temos feito jogo a jogo. Têm feito de mim treinador e está a ser uma experiência fantástica", concluiu.