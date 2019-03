Bruno Lage: "Temos de repetir os primeiros trinta minutos de Zagreb"

Luís Antunes Hoje às 15:29 Facebook

Bruno Lage assumiu, esta quarta-feira, que os encarnados devem associar a performance da primeira meia hora do jogo na Croácia com o bom futebol evidenciado na Liga para dar a volta à eliminatória com o Dinamo, na quinta-feira, na Luz. Técnico defende Rúben e Vlachodimos.

"Erros? É seguir em frente e continuar a evoluir", defendeu o treinador do Benfica.

"Fazer os primeiros 30 minutos de Zagreb e o que temos vindo a conseguir na Liga. Jogar bem, criar oportunidades de golo e dar a volta ao resultado que neste momento está em 1-0", defendeu Bruno Lage, sobre a via para inverter o panorama e levar os encarnados aos quartos de final da Liga Europa.

Na antevisão do embate, o técnico não abriu o jogo sobre o puzzle titular. "Não fazemos rotatividade, mas a gestão normal do plantel. Temos feito isso em todos os jogos pois estamos numa dinâmica e a jogar de três em três dias ou até com dois de intervalo. Há que estar preparado, perceber muito bem a estrutura do plantel e escolher o onze que dê garantias para vencer", assumiu.

O técnico já pode contar com Gabriel, castigado no último confronto, e, muito provavelmente, Fejsa que já treinou esta quarta-feira de manhã sem restrições, no Seixal. No entanto, a chamada do sérvio só será confirmada com a divulgação da lista de eleitos.

As peripécias e os erros no embate com o Belenenses foram naturalmente focadas. O treinador reconheceu que os atletas em questão (Rúben Dias e Vlachodimos) possam ser associados a "erros tremendos" mas questionou quantas vezes também estão ligados aos positivos. "Não há hipótese para Rúben, nem para Vlachodimos, treinador ou equipa estar a pensar no que aconteceu. É seguir em frente, Isto é que vai fazer a diferença na carreira de jogadores e treinadores. Temos de andar para a frente. Perceber onde errámos e continuar a evoluir", sublinhou.