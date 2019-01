Bruno Lage treina o Benfica até ao final da época

Hoje às 13:33 Facebook

Bruno Lage, atual treinador interino do Benfica, vai comandar o plantel até final desta época, avança a TVI.

Luís Filipe Vieira decidiu e o treinador, que orientou a equipa no jogo de domingo, frente ao Rio Ave (4-2), vai continuar à frente do comando das águias até junho.

"Esta é uma decisão de Vieira e será anunciada na próxima semana", garantiu o comentador Pedro Sousa, citado pela TVI.

Bruno Lage, que fazia parte do comando técnico das águas, sucedeu a Rui Vitória, que saiu da Luz a 3 de janeiro, um dia depois de ter perdido com o Portimonense por 2-0, e que está agora a caminho do saudita Al Nassr. Lage mexeu no sistema tático para o duelo do fim de semana e acabou por vencer por 4-2, depois de estar a perder por 0-2.

O treinador tem o mês de janeiro preenchido, começando já na sexta-feira nos Açores, a que se segue o confronto com o Vitória em Guimarães e depois a final-four da Taça da Liga.