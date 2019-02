Bruno Lage vai mudar onze frente ao Galatasaray

Hoje às 14:19 Facebook

Treinador afirmou que se sente recompensado pelas águias.

Bruno Lage, treinador do Benfica, admitiu nesta quarta-feira mudanças no onze para o jogo de amanhã na Luz, entre os encarnados e o Galatasaray. "A equipa será diferente da primeira mão (águias venceram por 2-1 na Turquia) e do último jogo (frente ao Aves). Na próxima partida, temos de estar muito atentos e tentar prever o que o adversário vai trazer de novo. De acordo com isso, vamos escolher o melhor onze", revelou.

Apesar de os portugueses estarem em vantagem na eliminatória, o técnico pediu prudência. "O Galatasaray tem um valor coletivo e individual enorme, temos de estar no nosso melhor para chegar aos oitavos". A hipótese do Benfica ganhar a Liga Europa não mereceu, para já, grandes comentários. "O que me passa pela cabeça é apenas o de vencer o próximo jogo".

Lage renovou terça-feira contrato e garantiu que se sente recompensado pelo clube. "Quando todos estão satisfeitos, incluindo eu, as coisas só têm de continuar. Vejo grande alegria nos adeptos e enorme intensidade nos treinos".

Taarabt foi novidade no treino desta manhã e Bruno Lage admitiu utilizá-lo no futuro próximo. "Vamos perceber se merece uma segunda ou uma terceira oportunidade. Se houver, vamos ver se a agarra de vez. Desde que está comigo, o que inclui a equipa B, treinou sempre muito bem, com a intensidade de que eu gosto".