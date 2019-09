Bruno Lage vai rodar jogadores na Taça da Liga

Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar da ambição em conquistar o troféu, o treinador benfiquista vai aproveitar o jogo com o V. Guimarães para dar competição aos menos utilizados.

Será um Benfica remodelado o que na quarta-feira (19 horas) defrontará o V. Guimarães no início da Taça da Liga para as águias.

"Tivemos um início de época com as primeiras três/quatro semanas muito positivas, mas entretanto houve três ou quatro situações de algumas lesões que não conseguimos controlar: estou a falar de Gabriel, David Tavares, Gedson. E, em função daquilo que é a estratégia do clube e a oportunidade de alguns jogadores poderem regressar, é com essa ambição e mentalidade que nós vamos usar esta competição", explicou Bruno Lage à BTV, esta terça-feira.

O técnico antevê dificuldades frente a um "adversário muito competente", mas espera a vitória.

"Vamos entrar com vontade de vencer, de jogar bem e não fugir do que tem sido a estratégia do clube. Temos de entrar em campo com uma atitude tremenda e uma ambição enorme de vencer. A Taça da Liga é de uma enorme importância para o Benfica", acrescentou.