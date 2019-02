Bruno Lage: "Vi uma boa resposta do Sporting"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:37 Facebook

Após a vitória sobre o Sporting, Bruno Lage disse ter visto "uma boa resposta do Sporting" à derrota para o campeonato e que o Benfica foi superior na segunda parte.

"Nos últimos 15 minutos, senti necessidade de fazer mais uma substituição, mas já a tinha feito e, talvez por isso, demos alguma chance para o Sporting ter a oportunidade da falta e de reduzir o marcador. Perdi uma substituição, mas ganhámos um jogador. Tinha dito que os reforços estavam em casa e estou plenamente satisfeito com o que foi a prestação do Ferro", começou por dizer o treinador dos encarnados, afirmando que o Benfica foi superior na segunda metade.

"Primeira parte equilibrada, mas a segunda parte nossa. Estivemos sempre mais perto de marcar golos, tivemos oportunidades para acrescentar um golo ao 2-0, não conseguimos. Depois, é ter capacidade e continuidade de ter o nosso jogo mais tempo. Começámos a não ter bola, a pressionar na emoção e demos algum espaço ao Sporting. Numa transição, nasce uma falta e da falta, nasce um bom golo", afirmou, salientando a resposta leonina.

"Estivemos a trabalhar, a evoluir. Vi uma boa resposta do Sporting, mais cauteloso, a tentar anular a nossa forma de organizar jogo. Tentámos sair a jogar de outra forma. Vamos tendo os nossos momentos, mas o mais importante é, jogo a jogo, consolidar o que é nosso. Era um jogo importante, mas não determinante. Mesmo com o 2-0, o jogo estava em aberto e vamos discutir esta eliminatória em abril", disse, dedicando o triunfo a Fernando Chalana, atualemnte com problemas de saúde.

"Como sabem, não nasci nesta casa, mas cresci aqui durante seis anos e agora houve um regresso. Estou a fazer um percurso do qual me orgulho muito. A forma como tenho sido tratado pelas pessoas deste clube... Não posso esquecer todas as pessoas que me ajudaram. Uma palavra muito especial para o nosso amigo Fernando Chalana, quero dedicar-lhe esta vitória"