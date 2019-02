Hoje às 20:27 Facebook

Um golo de Bruno Moreira, aos 31 minutos, bastou ao Rio Ave para vencer em casa do Portimonense por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga.

A equipa orientada por Daniel Ramos somou assim o segundo triunfo consecutivo fora de casa - pelo meio empatou com o Tondela -, resultado que lhe permite subir ao oitavo posto com 28 pontos, rebaixando os algarvios para o nono lugar, com 27.

A equipa de Portimão, comandada por António Folha, somou a terceira derrota seguida.