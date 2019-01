Bruno Varela no Ajax e Cédric no Inter

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:10 Facebook

O guarda-redes do Benfica foi cedido, até ao final da época, ao Ajax, num dia marcado pela saída de Jorge Simão do comando técnico do Boavista.

Benfica: Os encarnados oficializaram a chegada de Bernardo Martins e Pedro Henrique, que alinhavam no Leixões, na Liga Pro. Tanto o médio como o avançado chegaram para reforçar a equipa B das águias. No sentido inverso, Bruno Varela foi cedido, até ao final da época, ao Ajax. O guarda-redes, formado no Benfica, já tinha estado perto de sair da Luz mas a mudança para os turcos do Kasimpasa acabou por não se concretizar.

Boavista: Os axadrezados anunciaram este sábado a saída de Jorge Simão do comando técnico. O treinador estreou-se ao comando do Boavista com um triunfo frente ao Benfica (2-1), na sexta jornada da Liga 2017/18. Lito Vidigal, que recentemente deixou o Vitória de Setúbal, está na mira para orientar o Boavista. Já Bueno foi oficializado este sábado, cedido pelo F. C. Porto.

Braga: O Braga oficializou Makouta, médio francês que alinhava no Covilhã. O jogador de 21 anos assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas e meia.

Feirense: Acertada a rescisão com os fogaceiros, João Graça tornou-se um jogador livre e assinou pela Oliveirense até ao final da época.

Inter de Milão: O português Cédric Soares chega ao clube italiano cedido pelo Southampton até ao final da época. O Inter não divulgou valores mas a imprensa italiana avança com meio milhão de euros pelo empréstimo e uma opção de compra no valor de onze.

Chelsea: Os blues estarão prestes a anunciar o empréstimo, por uma época e meia, de Morata ao Atlético de Madrid. Quem o garante é a agência EFE, salientando que o espanhol deve chegar ainda este sábado a Madrid.