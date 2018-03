Bruno Varela sai em defesa de Tiago Silva

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:32 Facebook

O guarda-redes do Benfica deixou, este domingo, uma mensagem de apoio ao médio do Feirense, que foi expulso no encontro de sábado, em Santa Maria da Feira, frente aos encarnados.

Após o jogo entre o Feirense e o Benfica, disputado em Santa Maria da Feira e que acabou com uma vitória (2-0) das águias, Tiago Silva, que foi expulso do embate, utilizou as redes sociais para negar que tenha sido expulso de propósito para beneficiar o Benfica, clube que já representou.

"Aos que me acusam de ter feito de propósito para beneficiar o Benfica, porque representei o clube durante muitos anos, peço-vos algum respeito por mim e pelo meu profissionalismo, porque vou sempre defender com unhas e dentes o clube que represento, o Feirense!", começou por escrever.

O médio da equipa de Santa Maria da Feira recordou ainda o histórico disciplinar que tem com Manuel Mota, árbitro que ajuizou o encontro.

"Peço-vos só que façam um exercício simples e tirem as vossas próprias conclusões: Eu fiz duas faltas normais que não colocaram nunca em causa a integridade física dos meus colegas de profissão e nas duas fui castigado com o respetivo cartão. E se tivesse sido um jogador do Benfica a fazê-lo? Teria sido expulso também? Atenção, a crítica não é direcionada aos jogadores do Benfica, mas sim a um senhor [Manuel Mota] que em três anos que apitou os meus jogos, me expulsou três vezes. Coincidências?", concluiu.

Bruno Varela sai em defesa do médio

Perante o desabafo de Tiago Silva, o guarda-redes do Benfica, Bruno Varela, saiu em defesa do colega, deixando uma mensagem de apoio através do Instagram.

"Só quem não te conhece é que tem a boca maldosa para falar isso. És um craque da cabeça aos pés. Hoje em dia tudo serve para meterem em causa o profissionalismo dos jogadores. Gente essa que não merece o mínimo respeito e devia era parar para pensar antes de falar, mas essa capacidade eles não têm. Pessoas más e muito baixo nível. Estamos juntos, irmão", escreveu o jogador encarnado.