Bryan Ruiz titular no Sporting em Braga

Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Na ausência de William Carvalho, Jorge Jesus apostou em Bryan Ruiz para o jogo em Braga. Pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.

No regresso a Braga, Battaglia vai ocupar a posição mais recuada do meio-campo leonino e terá a companhia de Bruno Fernandes e Bryan Ruiz, que devem alternar o apoio a Bas Dost. No Braga, Sequeira vai ocupar o lugar de Jefferson, que está impedido de jogar por pertencer aos quadros dos leões.

Braga: Matheus; Goiano, Raúl Silva, Bruno Viana e Sequeira; Vukcevic, André Horta, Esgaio e Wilson Eduardo; Ricardo Horta e Paulinho.

Sporting: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; Battaglia, Bryan Ruiz, Gelson e Acuña; Bruno Fernandes e Bas Dost.