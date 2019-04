Bucks regressam às meias-finais da Conferência Este 18 anos depois

JN Hoje às 16:02 Facebook

Os Milwaukee Bucks carimbaram, na madrugada desta terça-feira, a qualificação para as meias-finais da conferência Este da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela primeira vez desde 2001.

Os Bucks, à boleia da inspiração do grego Gianis Antetokounmpo - que marcou 41 pontos - venceram na visita aos Detroit Pistons, por 127-104.

Na Little Caesars Arena, no Michigan, a formação do estado de Wisconsin voltou a ser impulsionada por mais um desempenho excecional do extremo grego Giannis Antetokounmpo, um dos favoritos à conquista do prémio MVP da temporada, que registou 41 pontos, nove ressaltos e três assistências, oferecendo a quarta vitória seguida em outros tantos encontros diante dos Pistons.

Os Bucks, detentores do melhor registo da fase regular, com 60 vitórias e 22 derrotas, encerraram um período de 18 anos sem lograr uma vaga nas meias-finais da conferência, depois de em 2001 se terem sagrado vice-campeões do Este, ao perderem 4-3 com os Philadelphia 76'ers.

A equipa de Milwaukee, vencedora da NBA apenas por uma ocasião, em 1971, irá agora preparar a eliminatória seguinte frente aos Boston Celtics, a equipa mais bem-sucedida da prova, com 17 campeonatos e 21 títulos de conferência, que despachou os Indiana Pacers no domingo, graças a quatro triunfos sem resposta.

Se no Este metade dos semifinalistas já estão conhecidos, os Houston Rockets perderam a oportunidade de ser a primeira equipa do Oeste a marcar presença nessa fase, ao perderem o quarto jogo na casa dos Utah Jazz, por 107-91.

O base Donovan Mitchell apontou 31 pontos e deu uma vida extra ao conjunto de Salt Lake City, que tinha consentido derrotas nos três primeiros encontros.