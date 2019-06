Buffon deixa o PSG e Renato Sanches abre porta de saída do Bayern

Hoje às 21:04 Facebook

Ao fim de 17 anos, Gianluigi Buffon vai deixar o Paris Saint-Germain, no final de junho. Na Alemanha, Renato Sanches continua descontente com o papel que lhe tem sido dado no Bayern de Munique e manifestou vontade em sair.

Buffon deixa PSG: O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira que o guarda-redes Gianluigi Buffon vai deixar o clube no final deste mês. No seu site oficial, o emblema francês revelou que não houve acordo para a renovação do seu contrato por mais uma temporada. O futebolista italiano, de 41 anos, não foi sempre titular, tendo alinhado em apenas 25 encontros. Depois de 17 anos ao serviço da Juventus, Buffon optou na temporada passada por escolher um campeonato diferente, neste caso o francês, mas a experiência acabou por durar um ano.

Benfica: A hipótese do guarda-redes Cillessen rumar ao Benfica é remota mas ainda não foi colocada de lado. Ronald Koeman, selecionador holandês, elogiou o atleta e a liga portuguesa. "Por norma as as equipas portuguesas conseguem bons resultados na Europa mas não sei se é o seu desejo jogar em Portugal. A decisão pertence-lhe"

Bayern de Munique: Renato Sanches voltou a abrir a porta de saída do Bayern de Munique. Muito crítico, garantiu que não quer ser emprestado outra vez. "Se for para sair, que seja de vez. Quero jogar mais e neste momento estou desiludido. Todos os jovens têm jogado, só eu é que não", lamentou.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, antigo guarda-redes do Benfica, acabou de renovar com o Atlético de Madrid mas está em aberto a hipótese de sair ainda neste verão. O esloveno aguarda que os colchoneros contratem reforços de valor, caso contrário vai pedir para abandonar o clube.

Inter de Milão: Gareth Bale está de saída do Real Madrid e o seu futuro pode passar pelo Inter de Milão. De acordo com a Imprensa espanhola, o novo treinador do emblema italiano, Antonio Conte, é grande adepto da qualidades do galês, de 29 anos, e pede um esforço para a sua contratação.

Real Madrid: Christian Eriksen, médio do Tottenham, quer um novo desafio na carreira e já piscou o olho ao Real Madrid. Apesar de ter contrato até 2020 com o finalista vencido da Liga dos Campeões, o dinamarquês considera que chegou o momento de sair devido a uma oferta dos merengues.