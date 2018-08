Buffon: "Estou melhor do que estava há cinco anos atrás"

JN Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

O experiente guarda-redes italiano Gianluigi Buffon​​​​​​ mostra-se feliz pela nova fase da carreira no Paris Saint Germain.

Aos 40 anos, Gianluigi Buffon continua preparado para brilhar entre os postes. Depois de 17 anos na Juventus, o guarda-redes italiano deixou a "Velha Senhora" e aceitou um desafio no Paris Saint-Germain, em França. Ainda numa fase de adaptação ao novo clube, o italiano deu uma entrevista à revista "France Football" e explicou os motivos da transferência.



"Às vezes, as pessoas constroem uma zona de conforto e recusam-se a sair, porque a novidade é sempre assustadora. No entanto, eu considero-me o oposto disso. Gosto de me colocar em perigo, progredir, enfrentar dificuldades e entender o que precisa de ser feito para as superar", disse.



No PSG, Buffon enfrenta a concorrência de Alphonse Areola e Kevin Trapp, guarda-redes que estiveram presentes no Mundial 2018 que se realizou na Rússia. Apesar da disputa com os companheiros de equipa, Buffon não demonstra preocupação.

"Estou melhor do que estava há cinco ano atrás. Muitas vezes acabo o treino e penso para mim: 'É possível estar a evoluir com esta idade?'. Mudei completamente a minha forma de trabalhar e encontrei uma nova forma de motivação. Sabe bem", afirmou.

O guarda-redes aproveitou ainda para deixar umas palavras de incentivo aos concorrentes diretos na luta pela baliza do Paris SG. "Considero-os como irmãos. Têm uma atitude exemplar e toda a gente tem muito respeito pelo colega, por isso não há chatices quando só joga um", concluiu.