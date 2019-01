Buffon lembra ataques de pânico na Juventus: "Tudo perdeu o sentido"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:26 Facebook

Em entrevista a uma revista italiana, Buffon, ex-Juventus e atualmente no PSG, recordou as dificuldades que sentiu nos primeiros anos na equipa de Turim.

O italiano, agora com 40 anos, assinou pela Juve em 2001/02, com 23 anos, e contou como se sentiu, num dia em que teve um ataque de pânico pouco antes de um jogo.

"Foi há 15 anos, e durante alguns meses, quando tudo deixou de fazer sentido. Senti que as pessoas não estavam interessadas em mim como pessoa, apenas como jogador. Todos perguntavam por Buffon, ninguém queria saber de Gianluigi. Foi um período difícil. Tinha 25 anos, estava no ponto mais alto da carreira e um dia, antes de um jogo da Serie A, disse a Ivano Bordon, treinador de guarda-redes da Juventus: 'Pede a [Antonio] Chimenti que aqueça e jogue. Sinto que não estou em condições de jogar". Tive um ataque de pânico súbito", recordou Buffon, explicando como conseguiu contornar o episódio.

"Se não tivesse falado com outras pessoas sobre essa confusão mental talvez não tivesse conseguido superá-la. Tive a capacidade de perceber que estava numa encruzilhada entre desistir ou lidar com uma fraqueza que todos temos. Nunca tive medo de mostrar as minhas emoções, de chorar. Não devemos ter vergonha de o fazer", disse à revista "Vanity Fair".