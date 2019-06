Buffon ligado ao Dragão e Bruno Fernandes abre porta ao Inter

Hoje às 12:55 Facebook

Gianluigi Buffon pode ser o próximo galáctico a chegar ao futebol português. Em sentido inverso, Bruno Fernandes admite voltar a Itália para representar o Inter de Milão.

F. C. Porto:Gianluigi Buffon pode ser reforço dos dragões. De acordo com o jornal italiano "Tuttosport", o guarda-redes italiano, de 41 anos, interessa ao F. C. Porto e vê com bons olhos a transferência, influenciado pelo amigo Iker Casillas. Buffon está sem clube, depois de ter deixado o Paris Saint-Germain.

Sporting: Bruno Fernandes não fecha a porta a uma transferência para o Inter de Milão. "Não sei se é verdade o interesse do Inter, mas trata-se de uma grande equipa, que tem um grande treinador", declarou o médio português, à "Sport Mediaset".

AS Roma: Paulo Fonseca está confirmado como o novo treinador da AS Roma. Aos 46 anos, o técnico português estreia-se no futebol italiano, depois de três temporadas de sucesso no Shakhtar Donetsk, onde se sagrou tricampeão da Ucrânia.

Real Madrid: Depois de Eden Hazard, Paul Pogba é o próximo alvo dos "merengues". De acordo com o jornal "Marca", o médio francês é o grande objetivo do defeso e um alvo prioritário para o treinador Zinedine Zidane.

PSG: Há cada vez mais dúvidas em torno do futebol de Neymar no campeão francês. Na edição desta terça-feira, o "Sport" avança um "divórcio total" entre o jogador brasileiro e o clube, dando como praticamente certa a saída de Neymar do PSG.