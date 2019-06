Buffon na órbita portista, Real Madrid tentou Félix e Rafael Camacho quer Sporting

Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A nível internacional, ganha força a possibilidade de Neymar regressar ao Barcelona.

F. C. Porto: Segundo a Sky Itália, o guarda-redes Buffon, de 41 anos, recebeu nova abordagem dos dragões, que estarão a tentar contratá-lo para suceder a Casillas. O mesmo canal televisivo noticia que o internacional italiano foi também contactado pela Atalanta, que se qualificou para a Champions e joga com esse fator para levar Buffon para Bérgamo.

Benfica: Em Espanha, o jornal Marca escreve que o Real Madrid tentou, à última hora, a contratação de João Félix, oferecendo 80 milhões de euros, mais 50 milhões em variáveis, mas o Atlético de Madrid conseguiu segurar o dianteiro. No mercado nacional, as águias estarão perto de contratar o avançado Yusupha ao Boavista, ultrapassando o Braga na corrida pelo jogador gambiano. Quanto a Krovinovic, que chegou a ser dado como certo no Vitória de Guimarães, por empréstimo, pode agora estar em vias de ser cedido ao Norwich, que subiu à Premier League inglesa.

Sporting: A vontade do avançado Rafael Camacho, de 19 anos, é voltar a Alvalade, onde jogou oito anos nos escalões de formação, antes de assinar pelo Liverpool. A uma época de terminar contrato com o clube inglês, e sem grandes perspetivas de jogar na primeira equipa dos "reds", o dianteiro vê no Sporting a melhor opção, embora, segundo o pai, tenha outras propostas em carteira, incluindo uma do Benfica.

Marítimo: O clube dos Barreiros anunciou o terceiro reforço para a próxima época. Trata-se do médio Yves Bambok (ex-Maccabi Petah Tivka), de 24 anos, que fez a formação no PSG. Antes de jogar no clube israelita, o centrocampista alinhou em Espanha, no Huesca e no Córdoba, e na Holanda, no Sparta de Roterdão.

Barcelona: Segundo o diário desportivo catalão "Sport", o Barcelona prepara-se para fazer uma proposta de 100 milhões de euros ao PSG, mais o passe do médio brasileiro Coutinho, para contratar Neymar. Coutinho, que chegou ao Barça há ano e meio, por 120 milhões, também é pretendido por Chelsea e Manchester United, mas, de acordo com o jornal, prefere rumar a Paris.