Buffon no F. C. Porto? Em Itália dizem que sim

Hoje às 11:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Notícia do jornal "Tuttosport" adianta que o mediático guarda-redes italiano pode seguir os passos de Iker Casillas.

Depois de Iker Casillas, Gianluigi Buffon? O "Tuttosport" adianta na edição desta terça-feira que o F. C. Porto esta interessado no guarda-redes italiano e bem posicionado para surpreender no defeso e garantir mais um nome de peso no futebol mundial.

De acordo com a notícia, os dragões estão interessados no guarda-redes, de 41 anos, e o negócio tem mesmo pernas para andar, aproveitando o facto de Buffon ser nesta altura um jogador livre, depois de ter terminado a ligação ao Paris Saint-Germain.

A relação com Casillas e o facto de o amigo espanhol se ter adaptado tão bem ao Porto e a Portugal é um dos argumentos que poderá pesar na decisão de Buffon, que também tem sido ligado ao Parma, clube em que iniciou a carreira profissional.