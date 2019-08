Bundesliga arranca com Bayern Munique a escorregar

JN Hoje às 22:28 Facebook

O heptacampeão Bayern de Munique iniciou, esta sexta-feira, a defesa do título alemão com um empate caseiro, frente ao Hertha de Berlim (2-2), no encontro que marcou o arranque da prova.

Com o médio internacional português Renato Sanches no banco de suplentes e a ser lançado para os últimos cinco minutos, os bávaros abriram o marcador aos 24, pelo inevitável Robert Lewandowski.

Contudo, o Herta conseguiu dar a volta antes do intervalo e em apenas dois minutos. Lukebakio, que na época passada já tinha marcado três golos em Munique, ao serviço do Fortuna Düsseldorf, empatou o jogo - a meias com Ibisevic - aos 36, antes de Marko Grujic consumar a reviravolta, aos 42.

Contudo, o mesmo Grujic cometeu uma grande penalidade no segundo tempo, permitindo que Lewandowski fizesse o bis, aos 60 minutos, e empatasse o encontro inaugural da Bundesliga 2019/20.