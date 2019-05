Busto de Cristiano Ronaldo tem concorrente à altura

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:22 Facebook

George Best, um dos ícones do Manchester United entre as décadas 60 e 70, foi homenageado com uma estátua, só que o resultado não correspondeu ao esperado. Os comentários e partilhas nas redes sociais multiplicaram-se e já há quem compare a "obra-prima" ao primeiro busto do Cristiano Ronaldo que foi colocado no Aeroporto Internacional da Madeira.

Cristiano Ronaldo dita tendências dentro e fora de campo e parece que nem as estátuas escapam. Quem não se lembra do busto do craque português, descerrado a 29 de março de 2017, aquando da renomeação do Aeroporto Internacional da Madeira, para Aeroporto Cristiano Ronaldo? Pois bem, a última vítima desta "moda" de estátuas pouco parecidas às figuras "originais" é George Best, antiga glória do Manchester United.

Coincidindo com aquele que seria o seu 73.ª aniversário, foi inaugurada, na passada quarta-feira, uma estátua em homenagem a George Best, nos arredores de Windsor Park, o estádio mais famoso de Belfast, na Irlanda do Norte.

A estátua em bronze, que foi criada através de doações públicas e estreou sob o olhar atento de Barbara McNarry, irmã de Best, não agradou a todos. A figura dividiu a legião de fãs do ex-craque irlandês e, como não poderia deixar de ser, os comentários e montagens multiplicaram-se nas redes sociais. Uns apelidaram a criação de "imitação barata" dos Caminhantes Brancos, da série Game of Thrones, enquanto outros afirmaram que se o "busto de Cristiano Ronaldo é mau, a estátua do George Best é bem pior".

O escultor, Tony Currie, autor da estátua, já reagiu aos comentários e desvalorizou os apontamentos negativos. "As pessoas importantes, refiro-me à família e fãs do George Best, concordam todas que a estátua tem parecenças com ele. Isso é suficiente para mim", afirmou.

Já Gerry Armstrong, que jogou ao lado de Best e se juntou à família na cerimónia de descerramento, não aceita as críticas. "Não!! O corpo está ótimo e é sempre difícil conseguir transpor todas as características exatamente iguais. Numa estátua de bronze mais difícil é. Pessoalmente penso que está realmente boa e é uma grande homenagem ao George", disse.