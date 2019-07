Cabeça de atum e sardinhas na ementa de Nakajima

Arnaldo Martins Hoje às 09:19, atualizado às 09:53 Facebook

Avançado portista Shoya Nakajima deixou rasto de simpatia em Portimão, onde jogou em 2017 e 2018. Comprava peixe e fruta no mercado e vivia num hotel no Alvor.

Grande reboliço no mercado municipal de Portimão, onde se misturam os negócios com o mundo da bola. À entrada, Rui Manuel, que jogou no F. C. Porto na época 1988/89, faz a fiscalização e conhece melhor que ninguém o espaço onde trabalha há 11 anos.

Shoya Nakajima Foto: Fábio Poço/Global Imagens

"Fui treinado pelo Quinito e o Artur Jorge, mas aquele ano não correu bem. O Benfica foi campeão", lembra, saltando para os tempos modernos: "Pois, estão cá por causa do Nakajima. O miúdo é bom jogador, muito forte nas diagonais, mas vai ter de aprender a defender. Nisso, o Sérgio não lhe vai dar hipóteses. Ali o Nuno é que pode contar umas histórias", indica-nos, apontando para a banca onde o antigo defesa é agora vendedor de peixe.

"Ele aparecia aí, com outros jogadores, e pareceu-me ser uma pessoa acessível. Vai dar-se bem no F. C. Porto", vaticina o bom gigante Nuno Eufigénia, que defendeu as cores do Portimonense, na década de 1990. "Ele gosta de sardinhas, por isso se nos fizer uma visita leva umas sardinhas para casa. Atenção que é sardinha do Algarve, a melhor do Mundo!", brinca o antigo jogador, deixando o desafio ao novo número dez do F. C. Porto.

