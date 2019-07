Cadáver encontrado em casa de jogador do Arsenal no Egito

Hoje às 13:44 Facebook

As autoridades descobriram, na sexta-feira, um corpo humano sem vida, no pátio de uma casa em construção, que pertence a Mohamed Elneny, jogador do Arsenal, na província de Gharbia, no Egito.

De acordo com o órgão de comunicação egípcio "Al Watan", foi o pai do jogador, Nasser Elneny, que descobriu o corpo e chamou a Polícia, tendo sido mobilizada para o local, na cidade deMahalla al-Kubra, uma equipa de investigação, para averiguar a existência de algum indício de crime.

Segundo o jornal espanhol "Marca", as autoridades já informaram o Ministério Público do sucedido. O corpo já foi autopsiado, adianta a mesma publicação.

O caso continua sob investigação.

O jogador egípcio, que representa o Arsenal desde 2016, ainda não fez qualquer declaração sobre o assunto.