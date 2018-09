Cadeia para implicados em casos de corrupção no futebol em França

Hoje às 19:19 Facebook

Antigos dirigentes do Nîmes Olympique, o ex-presidente e o ex-acionista maioritário do clube, foram condenados a três anos de prisão por corrupção e resultados combinados na segunda liga francesa de 2013-14.

Jean-Marc Conrad, ex-presidente do Nîmes, e Serge Kasparian, ex-acionista do clube do sul de França, foram sentenciados pelo Tribunal Correcional de Paris a três anos de prisão (18 meses de pena efetiva e 18 meses de pena suspensa). Os ex-dirigentes estavam acusados de corrupção e de tentativa de resultados combinados, para salvar o clube da descida de divisão no final da época 2013-14.

No final dessa época, o Nîmes Olympique evitou a descida, mas, na sequência das fortes suspeitas de resultado combinado num jogo com o Caen, já em março de 2015, a Liga Francesa de Futebol Profissional despromoveu o clube ao "National", escalão equivalente ao Campeonato de Portugal. Dois meses mais tarde, a Comissão de Apelo da Federação Francesa de Futebol comutou a pena para oito pontos de penalização para a época 2015-16. No mesmo processo, o presidente do clube foi sancionado com sete anos de suspensão de qualquer função no futebol.

Além da justiça desportiva e a justiça civil deram como provada a tentativa de resultados combinados em cinco jogos: contra o Bastia (0-0), o Dijon (derrota por 5-1), o Brest, o Caen e o Créteil (estes três empatados a 1-1).

O presidente do Caen à altura dos factos, Jean-François Fortins, foi também condenado a 15 meses de cadeia (pena suspensa) e 15 mil euros de multa por corrupção passiva. Outros três homens, considerados intermediários, um deles Franck Toutoundjian, patrão de um clube de futebol amador, foram sentenciados com penas suspensas entre oito e dez meses de cadeia e dez mil euros de multa para cada um.

Depois de ter conseguido permanecer na segunda liga francesa ao cabo da época 2015-16, mesmo com a penalização de oito pontos, o Nîmes Olympique acedeu na época seguinte à primeira liga e desde então o clube tem trocado regularmente de dirigentes e de acionistas.