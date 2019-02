Cadela de Emiliano Sala emociona redes sociais durante velório do futebolista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:47 Facebook

O funeral de Emiliano Sala aconteceu no sábado, em Progreso, Argentina, cidade de onde o avançado era natural. Nala, a cadela do jogador, esteve presente no velório, avança o jornal argentino "La Nacion".

Segundo a mesma publicação, Nala vivia com Sala em Nantes, mas foi adotada pela família do jogador após o falecimento do argentino. Durante a cerimónia, a cadela recusou a sair da entrada da capela.

O monomotor Piper PA-46-310P Malibu, que transportava o piloto David Ibbotson e Sala, desapareceu no Canal da Mancha enquanto viajava de Nantes para Cardiff, no dia 21 de janeiro, pelas 20 horas.

A investigação oficial foi cancelada três dias após o avião ter desaparecido, mas com dinheiro angariado pela família e por adeptos as buscas foram entretanto retomadas.

O corpo do argentino foi identificado na última sexta-feira, um dia depois de ter sido resgatado do fundo do Canal da Mancha, a 67 metros de profundidade, e 18 dias após o acidente. Por enquanto, não há informações sobre o paradeiro do piloto David Ibbotson, cuja família lançou uma campanha na internet para financiar a busca.

O jogador tinha acabado por assinar pelo Cardiff, depois de se ter destacado ao serviço do Nantes, clube que milita na primeira divisão francesa. O clube da Premier League pagou mais de 15 milhões de euros pelo atleta que chegou a atuar em Portugal.