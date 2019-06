Cádiz oficial no Benfica e Buffon faz exigência para regressar à Juventus

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:16 Facebook

Cádiz é o novo reforço do Benfica e Bruma, que esteve a um passo de assinar pelo F. C. Porto, foi oficializado no PSV.

Benfica: Depois de Caio Lucas, os encarnados anunciaram a contratação de Cádiz. O avançado venezuelano de 23 anos assinou um contrato válido até 2024. No sentido inverso, o Benfica anunciou a saída de dois jogadores a título definitivo: André Ferreira, que assinou pelo Santa Clara, e Anthony Carter, transferido para o Académico de Viseu.

Tondela: Os beirões apresentaram mais um reforço: João Vigário. O lateral de 23 anos, que na época passada esteve cedido pelo Vitória de Guimarães ao Estoril, assinou até 2021.

Vitória de Guimarães: O ucraniano Valeriy Bondarenko, de 25 anos, é o novo reforço dos vitorianos. O clube confirmou esta sexta-feira o acordo com o Shakhtar Donetsk para a cedência do central até ao final da época.

Mónaco: Depois de sete épocas, o defesa italiano Andrea Raggi deixa o clube de Leonardo Jardim.

Juventus: Buffon está perto de regressar à Juventus mas, segundo o "La Reppublica", o guarda-redes quer impor algumas condições para assinar. Em causa, está o número de jogos na liga italiana: Buffon soma 640 e pretende ultrapassar o recorde que pertence a Paolo Maldini, com 647. Assim, o guarda-redes quer que no contrato esteja escrito que fará pelo menos oito jogos na próxima época.

Real Madrid: Os merengues estão interessados em Van de Beek mas o Ajax mostra-se intransigente e não deixa sair o jogador por menos de 65 milhões de euros, valor bem superior apresentado pelos merengues: 50 milhões. Quem o garante é a "Marca".

Manchester United: O defesa Antonio Valencia deixou o clube inglês para reforçar o Liga de Quito, depois de 10 temporadas ao serviço dos red devils.

Atlético de Madrid: Os colchoneros apresentaram esta sexta-feira Marcos Llorente. O médio, de 24 anos, assinou por cinco temporadas e custou 40 milhões de euros.

PSV: O avançado Bruma assinou por cinco épocas com o PSV Eindhoven, com o internacional português a assinalar que está a seguir "os passos de Romário e Ronaldo", duas referências do futebol mundial, já retirados. O clube holandês confirmou esta sexta-feira a chegada do extremo, de 24 anos, que estava ao serviço do Leipzig e chegou a ser noticiado como possível reforço do F. C. Porto.

Barcelona: Segundo o "L'Équipe", Grizemann assinou por cinco temporadas com o Barcelona e receberá 17 milhões de euros por ano, menos seis do que no Atlético de Madrid.