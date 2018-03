Cafu deixa aviso: "Atenção, não tentem fazer isto em casa"

JN Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

A jogar no Maia Lidador, do campeonato distrital, Cafu fez um "hat-trick" no encontro frente ao Candal, que acabou com uma vitória (3-1) da equipa da casa.

O avançado cabo-verdiano, de 40 anos, que já representou o Belenenses e o Boavista e passou também pelo Chipre, joga atualmente nos campeonatos distritais e esteve, este domingo, em destaque no jogo frente ao Candal, ao assinalar um "hat-trick" que tão cedo não irá esquecer.

Com um golo de bicicleta, um fora da grande área e outro isolado frente ao guarda-redes, Cafu selou a vitória do Maia Lidador e, em jeito de brincadeira, deixou um aviso nas redes sociais: "Atenção, não tentem fazer isto em casa".