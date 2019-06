Caio Lucas assina até 2023 e Gil Vicente apresenta 12.º reforço

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

Esta quinta-feira, o Benfica apresentou Caio Lucas e o Gil Vicente oficializou o 12.º reforço. O Sporting contratou Valentin Rosier e Frederico Varandas prometeu mais três reforços nas próximas horas.

Benfica: Caio Lucas, de 25 anos, assinou pelo Benfica até 2023. Depois de Brasil, Japão e Emirados Árabes Unidos, o extremo terá agora a primeira experiência na Europa e garantiu que vai agarrar a oportunidade: "A minha carreira foi uma constante aprendizagem. Saí muito cedo de casa, aprendi muito e estou preparado para esta nova etapa", disse Caio à BTV.

Sporting: Os leões oficializaram a contratação de Valentin Rosier. O jogador de 22 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Sporting anunciou ainda a saída de Mama Baldé, que vai para o Dijon. Ainda esta quinta-feira, Frederico Varandas prometeu mais três reforços nas próximas horas.

Braga: António Salvador, presidente do clube minhoto, abordou esta quinta-feira a situação de Dyego Sousa, afirmando haver a possibilidade de o jogador sair para o estrangeiro: "Não houve interesse do F. C. Porto nem do Benfica, Nem há. Vamos ver o que vai acontecer. Dyego Sousa pode sair. Se sair acredito que seja para o estrangeiro".

Santa Clara: João Afonso, ex-Vitória de Guimarães, foi esta quinta-feira oficializado no Santa Clara. O central assinou um contrato válido por três épocas.

Gil Vicente: Os gilistas apresentaram o 12.º reforço. Claude Gonçalves, de 25 anos, esteve no Troyes, da II liga francesa na época passada e chegou a representar o Tondela de 2016 a 2018.

Desportivo das Aves: O avançado Peu, de 26 anos, foi oficializado esta quinta-feira nos avenses, tendo assinado um contrato por três temporadas. O dianteiro é o sexto reforço garantido pelo Aves.