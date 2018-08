Caiu o mais velho recorde do mundo de halterofilismo

Hoje às 11:11 Facebook

O iraniano Sohrab Moradi, campeão olímpico no Rio de Janeiro, em 2016, bateu, este sábado, o mais velho recorde do mundo do halterofilismo, o da categoria de -94 kg, que datava de 1999, ao levantar 189 kg no arranco.

Em Jacarta, no decorrer dos Jogos Asiáticos, Moradi, também campeão do mundo em 2017, bateu por um quilo a marca estabelecida há 19 anos pelo grego Akakios Kakiasvilis.

O iraniano de 29 anos, que esteve suspenso por "doping" durante dois anos antes do Rio2016, amplia a sua lista de recordes mundiais, uma vez que já detinha as melhores marcas de sempre do arremesso (233 kg) e do total (417 kg).